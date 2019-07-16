Son dakika Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.

Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Firma Kadıoğlu Denizcilik SAN. TİC: A.Ş'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada,"Kamerun’un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N - 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.

İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"OLAYIN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin konuştu, Çelik şunları söyledi;

“Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık”

AA