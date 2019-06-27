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  3. Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.      
Ekipler, yaptıkları planlı çalışma neticesinde, Bor ilçesinde 40 personelin katılımıyla 10 adrese düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.      
Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 16 kişi hakkında da işlem yapıldı.

(AA)

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