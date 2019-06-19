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  3. Niğde'de küçükba hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de küçükba hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de küçükba hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde yaşayan bir çiftçi, 21 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde hayvan pazarının kurulduğu günlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, inceleme neticesinde Altunhisar hayvan pazarında çalınan hayvanları satmaya çalışan Y.A, M.H, R.H. ve S.H'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çiftlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

(AA)

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