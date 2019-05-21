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  3. Niğde'de eşini tabanca ile öldüren koca tutuklandı

Niğde'de eşini tabanca ile öldüren koca tutuklandı

Niğde'de eşini tabanca ile öldüren koca tutuklandı

Niğde'de tartıştığı eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı.

Eskisaray Mahallesi'nde tartıştığı eşi Fındık Şahin'i (58) ruhsatsız tabancasıyla öldüren Nazım Şahin'in (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şahin'in ifadesinde, "kendisinin ilk eşinden olan çocuğuna para göndermek istediğini ancak ikinci eşinin buna karşı çıktığını, tartışmanın büyümesiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği" öğrenildi. Nazım Şahin, dün Eskisaray Mahallesi'nde evlerinde çıkan tartışmada, eşi Fındık Şahin'i (58) ruhsatsız tabancasıyla yaralamış, Fındık Şahin, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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