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  3. Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır?

Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır?

Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 29 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır?

A: Kaktüs

B: Radyo anteni

C: Pet şişesi

D: Çöp kutusu

Doğru cevap: D Çöp kutusu


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