New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin: Sağlık sistemimiz ABD'nin özel sigortasından daha iyi

New York Üniversitesi Davranış Bilimleri Öğretim Üyesi Selçuk Şirin, Kovid-19’un dünya düzenine olası etkilerini değerlendirdi. “Her anlamda dünya, bildiğimiz dünya olmayacak” diyen Şirin, salgınla birlikte Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyada öne çıktığını belirterek, “NYU’da Amerika’nın en iyi sağlık sigortasına sahibim, özel sigorta. Yine de burada hiçbir hastaneye gitmem. Çünkü hakikaten buradaki sistemi gördükten sonra Türkiye’deki sistemin kıymetini anlıyorsunuz” dedi.

DÜNYAYLA YARIŞIRIZ

Selçuk Şirin, şunları söyledi: “Türkiye’nin futbolunu, eğitimini, sağlığını böyle 10 tane sektör al. Onların içerisinde dünyayla en iyi yarışabileceğiniz sektör, sağlıktır. Biliyorsunuz, sağlık ihracatı da çok güçlü. Saç, diş yaptırmaya Türkiye’ye geliniyor. Bunun pek çok sebebi var. Bir tanesi; devlet yıllardır başından beri sigorta sistemini herkesi kapsayacak şekilde kurgulamış, bu çok önemli. Yani Amerika’da şu anda milyonlarca insanın sigortası yok, olmadığı için hastaneye gidemiyor.”

SON GİDİŞİM TÜRKİYE’DE

Türkiye’de sağlık sektörüne büyük teknolojik yatırımlar yapıldığına vurgu yapan Şirin, ülkede en iyi eğitim alan, yetişen gençlerin sağlık alanına yöneldiğine dikkat çekti. Şirin, “En son hastaneye yine Türkiye’de gittim, oradaki doktorlara görünüyorum. Neden? Çünkü hakikaten buradaki sistemi gördükten sonra Türkiye’deki sistemin kıymetini anlıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19 KUŞAĞI GELİYOR



Salgının bundan sonraki hayatta ciddi izler bırakacağını söyleyen Şirin, “Her anlamda dünya, hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak. Çocuklar ve yetişkinler için, eğitim, iş dünyası, uluslararası ilişkiler bütün bunlarda altüst oluş söz konusu olacak. Bunun nereye evrileceğini tabii hep birlikte yaşayarak göreceğiz” dedi. Şirin, 1930’ların başında Büyük Buhranı ve ardından İkinci Dünya Savaşı›nı yaşamış 1968 kuşağına o dönemin isminin verildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bu sürecin bırakacağı izler nedeniyle bir ad verilecek. Yani Kovid-19 kuşağı mı olur, koronavirüs kuşağı mı olur, adı önemli değil ama bir ad olacak.”