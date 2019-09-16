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Netflix, Türkiye'yi karalamaya devam ediyor!

Netflix, Türkiye'yi karalamaya devam ediyor!

Yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. '13 Commandments' isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

Film platformu Netflix, bir kez daha Türkiye hazımsızlığını gösterdi. Daha önce aleyhimizde yapılmış dizilere yer veren platform, rezaletlerine bir yenisini daha ekledi.

Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde, Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. 

DUVARDA ATATÜRK VE BAŞKAN ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI

'13 Commandments' adlı film bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Başkan Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.

Daha öncelerde ise Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

Netflix'in Türkiye hazımsızlığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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