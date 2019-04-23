Netflix içerik harcamaları için 2 milyar dolarlık tahvil çıkarıyor

Şirketin açıklamasına göre, iki seri olarak çıkarılacak tahviller, nitelikli kurumsal yatırımcılara satılacak.

Açıklamada, tahvil üzerinden elde edilecek gelirin, "içerik alımları, prodüksiyon ve geliştirme, sermaye harcamaları, yatırmlar, işletme sermayesi ve potansiyel şirket alımları ve stratejik işlemler" gibi "genel kurumsal amaçlar" icin kullanılacağı belirtildi.

(DHA)