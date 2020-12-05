Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

A: Yaz

B: Kış

C: Göz

D: Kaş