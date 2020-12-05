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  • Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?
05 Aralık 2020 Cumartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez"

Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular internet üzerinden araştırılır oldu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

A: Yaz

B: Kış

C: Göz

D: Kaş

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