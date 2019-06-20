Nerede oy kullanacağım? 23 Haziran YSK seçmen sorgulama ekranı

Nerede oy kullanacağım? sorusu bugün en çok aratılan konular arasında yerini aldı. 23 Haziran YSK seçmen sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. 23 Haziran Pazar günü milyonlarca İstanbullu vatandaşlık görevini yapmak üzere sandık başına gidecek. YSK, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Listeye göre; asker, Hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü. 23 Haziran YSK seçmen sorgulama ekranı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

23 Haziran’da oy kullanacak vatandaşlar “ysk.gov.tr” sitesindeki “nerede oy kullanacağım” sayfasından seçmen sorgulama ekranına ulaşabilirler.

Ayrıca e-devlet üzerinden “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” aramasını yaparak da seçmen kaydınızı sorgulayabilirsiniz.

YSK NEREDE OY KULLANACAĞIM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

NASIL OY KULLANILIR?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

Kimlik belgesi yanınızda olmalı

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Oy pusulasını alıp kabine geçmelisiniz

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Oyunuzu sandığa siz atın

Oy zarfını sandığa atın.

İmza atmayı unutmayın

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

OY KULLANIRKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.