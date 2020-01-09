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  3. Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.

Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi. Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi. Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)


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