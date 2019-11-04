Milyoner sorusu: Apollo 11 astronotlarından Neil Armstorng, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır?

Apollo 11 astronotlarından Neil Armstorng, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

Apollo 11 astronotlarından Neil Armstorng, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır?

A: Keman

B: Mızıka

C: Ukulele

D: Flüt

Doğru cevap: C Ukulele