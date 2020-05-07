Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Turgut Özyürek olayına dair araştırmalar hız kazandı. Necla Özyürek kimdir? Müge Anlı Necla Özyürek tutuklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Özyürek meğer 9 kişiyle birlikteymiş. İşte Necla Özyürek hakkında tüm meak edilenler..

NECLA ÖZYÜREK KİMDİR?



58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Özyürek meğer 9 kişiyle birlikteymiş.

MÜGE ANLI NECLA ÖZYÜREK TUTUKLANDI MI?



Turgut Özyürek'in eşi Necla tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü dün canlı yayında açıklandı. Cinayetin detayları ise kan dondurdu.

Necla Özyürek 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin B. verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarlaları bize kalır. Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi. Hem katil Hayrettin B. hem de sevgilisi yani cinayetin azmettiricisi Necla Özyürek tutuklandı.