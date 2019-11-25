Ne bu şiddet bu celal Vali Bey? Öğretmen dediği kişi muhabir çıktı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentte düzenlenen Öğretmenler Günü programında konuşma yaptığı sırada karşısındaki bir kişiyi mikrofondan fırçaladı.

Vali Toprak, karşısındaki bir kişiyi parmağıyla işaret ederek şunları kaydetti:

“Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da görelim yani. Allah Allah. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil... Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin ya.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın karşısındaki kişiyi topluluk içinde rencide ederek fırçalamasına sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Valinin karşısındaki kişiye “birader” diye hitap etmesinin ve sözlerini “topluluk önünde böylesi bir üslupla” dile getirmesinin özellikle büyük tepki çektiği görüldü.

ÖĞRETMEN DEĞİL, YEREL MUHABİR

Konya Valiliğinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, söz konusu açıklamada, “Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen program esnasında, maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır.” dedi.

Programdaki konuşması sırasında protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin “asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde” olması üzerine kendisine “öğretmen olup olmadığını” sorduğunu belirten Vali Toprak, şunları ifade etti:

“Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya'nın Öğretmenler Gününde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım.”