Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9006
  • 6,5869
  • 242.215
  • 95.726
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! 'Allah belanı versin'

Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! 'Allah belanı versin'

Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! 'Allah belanı versin'

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Gazeteci Nazlı Çelik, haberi sunarken büyük tepki gösterdi.

x

Haber sunucusu Çelik, toplumda büyük tepkilere yol açan olayla ilgili, "En kısa zamanda yakalanacaktır bu şerefsiz." dedi.

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı.

"ALLAH BELANI VERSİN DEMEK YETMİYOR"

Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor. Emnim emniyet teşkilatının değerli mensupları en kısa zamanda yakalayacaktır bu şerefsizi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Zehra hatıra olsun istemiş
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Oyuncak bebekle annelik provası
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Nazif Karakoç isimli bir vatandaş, soğuk havada aç kalan bahçesindeki

Aç kalan fareyi böyle besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!