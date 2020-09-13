Navtex süresi dolan Oruç Reis Antalya Körfezi'nde demirledi

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında Navtex süresini 12 Eylül itibariyle dolduran Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

TRT Haber'de yer alan haberde, görev bölgesinden dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler eşlik etti.

ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.