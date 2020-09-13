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13 Eylül 2020 Pazar 11:02 | Son Güncelleme:

Navtex süresi dolan Oruç Reis Antalya Körfezi'nde demirledi

Navtex süresi dolan Oruç Reis Antalya Körfezi'nde demirledi

Doğu Akdeniz'de Navtex süresini dün dolduran Oruç Reis sismik araştırma gemisi dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında Navtex süresini 12 Eylül itibariyle dolduran  Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

TRT Haber'de yer alan haberde, görev bölgesinden dönen  Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler eşlik etti.

ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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