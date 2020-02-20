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NATO'dan dikkat çeken paylaşım: Türkiye NATO'dur

NATO'dan dikkat çeken paylaşım: Türkiye NATO'dur

TSK, Esed rejiminin bölgede ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle bölgede peş peşe atışlara başladı. Bu sırada NATO'nun resmi Twitter hesabından Türkiye'nin NATO'daki tarihinin anlatıldığı ve ittifaka destek açıklaması yapılan Türkçe bir video yayınlaması dikkat çekti

"We are NATO" (Biz NATO'yuz) etiketiyle yayınlanan videoda, Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci ve Türkiye'nin NATO içerisindeki görevleri Türkçe olarak anlatılıyor. 

Videoda, Türkiye'nin NATO'nun 'en aktif üyelerinden biri' olduğu belirtilirken, ülkenin NATO'ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtiliyor. 

Videoda ayrıca, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz" ifadeleri yer alıyor.


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