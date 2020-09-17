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17 Eylül 2020 Perşembe 10:48 | Son Güncelleme:

NATO'daki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı

NATO'daki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsünün NATO Karargahı'nda başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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