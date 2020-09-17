17 Eylül 2020 Perşembe 10:48 | Son Güncelleme:
NATO'daki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsünün NATO Karargahı'nda başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." açıklamasında bulundu.
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