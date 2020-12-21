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21 Aralık 2020 Pazartesi 16:01 | Son Güncelleme:

NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'nden havada yakıt ikmali

NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'nden havada yakıt ikmali

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen’den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına, NATO’nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

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