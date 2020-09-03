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  3. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapma kararı aldı
03 Eylül 2020 Perşembe 19:36 | Son Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapma kararı aldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapma kararı aldı
AA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Stoltenberg, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı."

Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu. 

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