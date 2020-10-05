NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber, Türkiye temasları kapsamında 11.25'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. NATO gündeminde yer alan çeşitli konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelen Stoltenber, öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya gelecek, akşam saatlerinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

DHA'da yer alan habere göre, Bakanlıkta heyetler arası görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg, ortak basın açıklaması yapacak.

Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığında da görüşme yapması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan’ın Navtex ilanının masada konuşulacak konular olduğu öğrenildi.

Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.