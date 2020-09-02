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  3. Nallıhan yangınına müdahale sürüyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:04 | Son Güncelleme:

Nallıhan yangınına müdahale sürüyor

Nallıhan yangınına müdahale sürüyor
DHA

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

İlçeye bağlı Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde, dün saat 16.20'de yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'nce 27 arazöz, 2 uçak, 6 helikopter, 8 dozer ile 650 kişilik personel sevk edildi. 

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 3 bin dönümlük araziye yayıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın nedeniyle Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri, tahliye edildi. Belenören ve Sarıkaya mahallelerinde de tedbirler alındı. Havadan ve karadan tüm müdahalelere rağmen hala kontrol altına alınmayan yangın, gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk saatlerinde bölgeyi kaplayan duman bulutu nedeniyle bir süre havadan müdahale edilemedi. Duman bulutunun dağılmasının ardından helikopterlerle havadan müdahale gerçekleştirildi. Yer yer söndürülen ancak henüz kontrol altına alınamayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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