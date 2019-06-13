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13 Haziran 2019 Perşembe 11:22 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:22

Nakliye için aldıkları eşyaları satan dolandırıcılardan 1'i yakalandı

Nakliye için aldıkları eşyaları satan dolandırıcılardan 1'i yakalandı

Mersin'in de aralarında olduğu 8 ilde nakliye için aldıkları ürünleri istenilen yerlere götürmeyerek sattıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden biri yakalandı.

Mersin'in de aralarında olduğu 8 ilde, nakliyesini sağlamak için aldıkları 1 milyon 230 bin lira değerindeki ürünleri sattıkları iddiasıyla aranan 3 zanlıdan biri yakalandı. Alınan bilgiye göre, iş insanı Ş.K. (21), Hatay'ın Payas ilçesindeki fabrikada bulunan 150 bin lira değerindeki 26 ton demir köşebentin, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınması için U.Ç. (28) ile anlaştı.   

Tırla alınan yüklerin istenilen yere ulaştırılmaması üzerine Ş.K. polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheli adına tescilli tırın N.U. (64) ile oğlu Ü.U. (28) tarafından kiralandığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda N.U. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

13 OLAYA KARIŞMIŞLAR

Polis, detaylı araştırmasında 3 zanlının Mersin, Manisa, Nevşehir, Kocaeli, Muğla, Adana, Ankara ve Hatay'da benzer şekilde 13 dolandırıcılık olayına karıştığını, bu illerden nakliye yapılması vaadiyle alınan 1 milyon 230 bin lira değerindeki demir, bakır, demir köşebent ve parke gibi ürünlerin teslim edilmeyerek farklı noktalarda satıldığını tespit etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

(AA)

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