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  3. Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
08 Eylül 2020 Salı 09:40 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

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