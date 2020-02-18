Nabi Avcı ile konuşmalar

Bedir ACAR

Önceki akşam Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bünyamin Yılmaz’ın sunduğu ‘Konuşmalar’ programında dinledim kendisini. Nabi hocanın sohbeti her zaman bereketli, uyarıcı, yönlendirici, öğretici olmuştur benim için. Onun yanından gönül heybeniz dolu çıkarsınız…

Kültürden, eğitimden, sanal dünyadan konuştu, anlattı, paylaştı.

‘Konuştuklarımı nasıl olsa unutursunuz, iyisi mi ben size bir kitap tavsiye edeyim’ dedi. Ian Dallas’ın Garipler Kitabı’nın öneminden bahsetti. Kabaca söylersek, bir kütüphanecinin hakikat arayışını anlatan kitabın İsmet Özel çevirisi olduğunu da hatırlatarak…

Nabi Avcı ‘Enformatik Cehalet’ kitabını yazdığında henüz internet yoktu. Cep telefonu yoktu. Türkiye'de henüz çok kanallı televizyon da yoktu. Nabi Hoca espriyle karışık acı gerçeği hatırlattı. 'Zır cehalet' aşaması bunlarla (internetle) gelen bir şey olduğu için, kitapta sadece işin 'cehalet' kısmı var" dedi.

Devam etti sonra… "Sürekli Twitter ve diğer sosyal medyayla meşgul olursanız, 280 karakterin ötesine gidemez hale geliyorsunuz. Yani zihin kaslarınız, aklınız, fikriniz, onun kalıbına dökülmüş oluyor ve onun dışına çıkmanız çok zorlaşıyor."

Hakkı var Nabi Hoca’nın. Araştırmalar gösteriyor ki yaklaşık 15 yaş grubunda, kritik dinleme süresi 3 dakikaya inmiş durumda. 3 yaş grubunun altında ise bu süre 20 saniye. Çünkü televizyon reklamlarının süresi 20 saniye… Çocukların da en fazla dinledikleri, zevkle izledikleri şeyler televizyon reklamları.

Eformatik cehaletten ‘zır cehalete’ geçisin faturası çok ağır olacak ama biz hala işin magazinindeymişiz gibi geliyor bana. ‘Tık’ ve ‘like’ı haddinden fazla önemsiyoruz.

Oysa medeniyetleri bir maraton koşucusuna benzetirsek, 100 metre kısa mesafe koşucusu gibi antrenman yaparak alamayız o yolu.