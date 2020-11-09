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  • MYK toplantısı sona erdi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
09 Kasım 2020 Pazartesi 19:12 | Son Güncelleme:

MYK toplantısı sona erdi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona ermesi ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in konuşmalarının satır başları şöyle;

İzmir depreminin yaraları sarılıyor.

Karabağ'da işgal edilen yerler tek tek kurtarılıyor.

Fransa kendi kendini yönetemediği için İslam'a saldırarak hatasını örtmeye çalışıyor. 

Sayın Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili benim açıklama yapmam uygun değildir. Bu konuda takdir Cumhurbaşkanlığı makamınındır. Cumhurbaşkanımız uygun açıklamayı yapacaktır. 

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