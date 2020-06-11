Müze yapılan kilise ve sinagoglar ibadete açıldı

OSMAN NURİ CERİT



Başta Yunanistan olmak üzere batılı ülkeler Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik çalışmalara tepki gösterirken, Türkiye geçmişte dini ayrım gözetmeden benzer adımlar atmıştı.

AK Parti iktidarları sırasında, farklı dinlere ait olan ve müze olarak kullanılan yapılardan; Sümele Manastırı’nda 90 yıl sonra, Van Akdamar Kilisesi’nde 95 yıl sonra, Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi 32 yıl sonra, Edirne Büyük Sianagogu 46 ‘yıl sonra, İstanbul’daki İştipol Sinagogu 65 yıl sonra, Batman Gerçüş Aziz Aho Manastırı 100’yıl sonra, Gaziantep’te bulunan Sinagog 40 yıl sonra ibadet gerçekleştirildi. Türkiye’de, farklı dinlere hoşgörü, din ve vicdan hürriyeti kapsamında 2012’de 50 yıllık bir aranın ardından Rum yayınevi faaliyete geçti. 2015’te bir Süryani köyünün ismi iade edildi. 2016’da soy kodu uygulaması kaldırıldı. 2015’te Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında ilk kez Ankara’da anma töreni düzenlendi.

ADIMLAR TEMMUZ SONRASI ATILACAK



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak “Temmuz ayı içinde gerekli adımlar atılacaktır. Şu an Danıştay’da bir dava yürümektedir dedi.