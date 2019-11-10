Mutluluğun fotoğrafı

Atakan ŞEN

İzmir’de bir şirkette pazarlama uzmanı olarak çalışan Merve Tıraşçı Demir(33), 2010 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede mide kanserinin son evresinde olduğunu öğrendi. Babasını da aynı hastalıktan kaybeden Demir için “Fazla yaşamaz” denildi ama o hayata sımsıkı tutunarak pes etmedi.

Merve ve Ahmet Demir çiftinin şimdi 17 aylık Nursena isminde bir kızı var.

AŞK HASTALIĞIMI UNUTTURDU

Ağır bir kemoterapi sürecinden geçen Demir yumurtalıkları zarar gördüğü için de ‘anne olamazsın’ denilince kanserle canla başla mücadele etmeye karar verdi; Kendini eve kapatmadı, sosyal hayatına devam etti. Merve bu süreçte aşık oldu ve 2015’te Ahmet Demir ile evlendi. Geçen yıl bir kız evladı sahibi olan Merve Tıraşçı Demir yaşadıklarını AKŞAM’a anlattı: “İnsan pes etmediği ve hayal ettiği müddetçe bir şekilde adım atabiliyor. Çünkü ne olursa olsun bu hayat yaşamaya değer.”

“Saçlarım dökülünce çok üzüldüm ama çok geçmeden kendime ‘çık dışarı’ dedim. Renk renk bandalar aldım. Giyinip süsleniyordum. Sosyal hayatıma devam ettim. Sonra kafamı takmamayı öğrendim. Çocuğumun olmayacağını öğrenmeme rağmen 2015 yılında evlendim. Aşk bana çok iyi geldi, hastalığımı unutturdu. Eşimle hastalık sürecinde tanışmama rağmen beni bırakmadı. Allah bize bir de çocuk nasip etti.”