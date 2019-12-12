Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7818
  • 6,4623
  • 275.554
  • 110115
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mustafa Kartoğlu'nun tercihi Suriye'de saldırının hedefi çocuklar oldu

Mustafa Kartoğlu'nun tercihi Suriye'de saldırının hedefi çocuklar oldu

Mustafa Kartoğlu'nun tercihi Suriye'de saldırının hedefi çocuklar oldu

AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Anadolu Ajansı “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Kartoğlu, “haber” kategorisinde Muhammed Said’in “Suriye’de saldırının hedefi çocuklar” ve “yaşam” kategorisinde Halil Fidan’ın “Harran’da yaşam” fotoğraflarını seçti.

Kartoğlu, “spor” kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Kadınlar futbolu heyecanı” adlı fotoğrafa oy verdi. Kartoğlu, fotoğrafın haberi yansıtmasını önemsediğini dile getirerek şöyle konuştu: “Fotoğraflarda iki şeyi önemsiyorum. İlki fotoğrafın anı yansıtması, asıl istediğimiz şey haberin kendisi orada var mı, yok mu? İkincisi ise kadraj. Bu fotoğrafların çoğunda hem anı hem kadrajı gördüm. Bu da AA foto muhabirlerine şapka çıkartmak için yeterli.”   


'İlk defa doğum günü kutladım'
Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
'Serenay Sarıkaya'yı örnek alıyorum'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
'Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim'
<p>Siyasetten kültür-sanata, dünya haberlerinden Türkiye gündemine kadar birçok konu Akşam Baskısı’n

Akşam Baskısı´nın İlk Konuğu: Hikmet Genç | Şehir Üniversitesi Tartışmaları | Libya Mutabakatı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İran'dan Türkiye'ye giren terörist HDP'li ilçe başkanı ile yakalandı