Mustafa Kartoğlu'nun tercihi Suriye'de saldırının hedefi çocuklar oldu

Kartoğlu, “haber” kategorisinde Muhammed Said’in “Suriye’de saldırının hedefi çocuklar” ve “yaşam” kategorisinde Halil Fidan’ın “Harran’da yaşam” fotoğraflarını seçti.

Kartoğlu, “spor” kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Kadınlar futbolu heyecanı” adlı fotoğrafa oy verdi. Kartoğlu, fotoğrafın haberi yansıtmasını önemsediğini dile getirerek şöyle konuştu: “Fotoğraflarda iki şeyi önemsiyorum. İlki fotoğrafın anı yansıtması, asıl istediğimiz şey haberin kendisi orada var mı, yok mu? İkincisi ise kadraj. Bu fotoğrafların çoğunda hem anı hem kadrajı gördüm. Bu da AA foto muhabirlerine şapka çıkartmak için yeterli.”