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  3. Muş'ta terör operasyonu: 6 muhtara gözaltı

Muş'ta terör operasyonu: 6 muhtara gözaltı

Muş'ta terör operasyonu: 6 muhtara gözaltı

Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtar gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Şüpheliler gözaltına alırken, ikametlerinde yapılan aramalarda ise 7 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi, terör örgütünü simgeleyen 2 adet bez parçası ve 1 adet “F” serisi 1 Dolar ele geçirildi. 

(İHA)

 


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