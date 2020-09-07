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  3. Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:38 | Son Güncelleme:

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında; Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11.47'de merkez üstü Muş'un Korkut ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Derinliği 9.60 kilometre olarak ölçülen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

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