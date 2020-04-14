Musa dede Türk bayrağı istedi

Özkan, talebi üzerine polisin eve getirdiği bayrağı öperek aldı. Musa Özkan, “Allah devletimizden razı olsun. Evimde bayrak yoktu. Polis arkadaşları aradım, bana bir bayrak getirmelerini istedim. Onlar da bu isteğimi yerine getirdiler. Çok mutluyum. Allah devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı daim etsin. Ben bayrağımıza kurban olurum” dedi.