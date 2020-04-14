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  3. Musa dede Türk bayrağı istedi

Musa dede Türk bayrağı istedi

Musa dede Türk bayrağı istedi

Van'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Musa Özkan (81), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, evine asmak üzere Türk bayrağı istedi.

Özkan, talebi üzerine polisin eve getirdiği bayrağı öperek aldı. Musa Özkan, “Allah devletimizden razı olsun. Evimde bayrak yoktu. Polis arkadaşları aradım, bana bir bayrak getirmelerini istedim. Onlar da bu isteğimi yerine getirdiler. Çok mutluyum. Allah devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı daim etsin. Ben bayrağımıza kurban olurum” dedi. 


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