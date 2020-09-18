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18 Eylül 2020 Cuma 08:07 | Son Güncelleme:

Muş ve Malatya'da peş peşe depremler endişe yarattı

Muş ve Malatya'da peş peşe depremler endişe yarattı
DHA

Muş'un Korkut ilçesinde saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Muş ve Malatya'da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15'te merkez üssü Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yolaçmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı.

Öte yandan Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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