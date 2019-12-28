Murat Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı: 'Türkiyem ayağa kalk'

Şarkıcı Murat Kekilli, dün tanıtımı yapılan yerli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerli otomobil tanıtımının yapılması sonrası şarkıcı Murat Kekilli üretilecek araç için şarkı yazdı.

Kekilli, hazırladığı şarkıyı sosyal medya hesabından “Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum” mesajıyla paylaştı.