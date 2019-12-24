Murat Çiçek'ten yerli otomobil cevabı: Bağnazsınız, yobazsınız

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Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Gebze'de yapacağı sürüşle gün yüzüne çıkacak otomobile saldırılar da peşi sıra gelmeye başladı. Türkiye'nin otomobilinin İtalya'da tasarlanmasını dillerini dolayanlara Günün Manşeti canlı yayınında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'ten tepki geldi. Tesla'nın son çıkardığı araç olan Cybertruck'ın tasarımda bir Türk'ün de imzası olduğunu hatırlatan Çiçek, ABD'de en marjinal olanların bile sorun etmediğini dile getirdi.

"AŞAĞILIK KOMPLEKSLİLER MARİFET SANIYORLAR"

Bu ülkede elbette fabrika olmadan prototip çalışmaları yapılır, bir şeyin yapılacağına karar verilir, sonra otomobil üretecek bantlar oluşturulur diyen Çiçek, "Bunun yapımı için bekleyen 5 babayiğit zaten hazır durumda" dedi. "Siz İtalyan çalıştı diye aşağılamaya çalışıyorsunuz ama ElonMusk'ın arabasını tasarlayanlardan birinin Türk olmasını en marjinal ABD'li bile eleştirmedi" sözlerini kullanan Çiçek, "İçimizdeki aşağılık kompleksi olan küme ürün daha ortaya çıkmadan yerden yere vurmayı bir marifet sayıyor" dedi.

"GÖRMEDEN GÖMMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Sözcü gazetesinden Soner Yalçın'ın "ABD ve Avrupa neden ses çıkarmıyor?" yazısıyla yapılanın yerli otomobile çelme atmak olduğuna dikkat çeken Çiçek, "Ortada yapılan bir şey var, eleştiri ile bunu ilerletmeye çalışalım. Bağnaz bir duruşla, yobaz bir bakış açısıyla daha görmediğiniz bir şeyi gömmek için çalışıyorsunuz" dedi. Bu kadar aşağılık kompleksi sizi yer bittirir diyen Çiçek, "Bu kadar kötülükle doldurduğunuz içinizle nasıl mutlu yaşayabiliyorsunuz? " sorusunu sordu.

27 ARALIK'TA TANITIMI YAPILACAK

Yerli otomobilin iki yürür prototipi 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sürüşü ile gün yüzüne çıkacak. Dün ilk kamuflajsız fotoğrafı yayınlanan otomobilin 8'li far tasarımı belli olmuştu. Geri sayımın devam ettiği Türkiye'nin otomobili hakkında her gün yeni bir bilgi yayınlanması planlanıyor.