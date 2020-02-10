Münih Güvenlik Raporunda çarpıcı detay: Orta Doğu'daki boşluğu Türkiye, Rusya ve İran dolduruyor

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek 56. Münih Güvenlik Konferansı'na 30 devlet ve hükümet başkanı ile 70 dışişleri ve savunma bakanının katılacağını söyledi.

Eski Alman diplomat Ischinger, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılacak konferansta Batı dünyasının küresel olarak azalan rolünün yanında 27 münferit krizin masaya yatırılacağını belirtti.

Ischinger, "Münih Güvenlik Konferansı'na bu yıl 30 devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 70 dışişleri ve savunma bakanının katılacağını" bildirdi.

"BATISIZLIK"

Öte yandan, Münih Güvenlik Raporu 2020, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı, 40 ülkeden hükümet başkanı ve savunma bakanının katılmasının beklendiği 14-16 Şubat’taki Münih Güvenlik Konferansı öncesi yayımlandı.

Raporda, dünyanın güvenliğinin görünümünün “istikrarsız” kalmaya devam ettiği hatırlatılarak, Batılı ülkelerin dünyadaki krizlerde sessiz kalmasını “Batısızlık (Westlessness)” kavramı ile nitelendiriliyor.

ORTA DOĞU'DAKİ BOŞLUĞU TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA DOLDURUYOR

Raporda, ABD ve Avrupa’nın uzun zamandır dünyaya ekonomik olarak hükmetmesinin sonuna gelindiğine vurgu yapılarak, Çin ve Asya'nın yükselişinin uzun süredir dünyanın ekonomik ağırlığını değiştirdiği belirtildi.

Raporda, ABD’nin geleneksel olarak uluslararası düzenin bir koruyucusu rolünü terk ettiği için eleştirildiği hatırlatılarak, son zamanlardaki bazı gelişmelerin ABD’nin Orta Doğu’daki olayları şekillendirme yeteneğinde ve istekliliğinde hızlı azalmaya işaret ettiği ve bu boşluğu Rusya, İran ve Türkiye’nin doldurduğu vurgulandı.

(AA)