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  3. Mültecinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Mültecinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Mültecinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli mülteci Ahmet Ebu Emad'ın Yunan tarafından açılan ateşle öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli mülteci Ahmet Ebu Emad'ın Yunan tarafından açılan ateşle öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere  Yunan askerleri ateş açmış, Suriyeli Ahmet Ebu Emad yaşamını yitirmişti. 

Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez’de hastane morguna kaldırılmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Emad'ın Yunan tarafından açılan ateşle öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattı.


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