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Muhtarlık sandığı yerel seçimden ayrılıyor

Muhtarlık sandığı yerel seçimden ayrılıyor

Geçersiz oylar, 31 Mart seçimlerinde birçok bölgede seçimin kaderini etkiledi.

Osman Nuri CERİT

AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre geçersiz oy tartışmasının sıfıra indirilmesi için alternatifler değerlendirilmeye başladı. Bunlar  arasında öne çıkan başlık ise yerel seçimler ile muhtarlık seçimlerinin ayrılması. Böylece muhtarlık pusulasının eksik olması veya zarfa fazla muhtarlık pusulası konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kulislerde öne çıkan bir diğer öneri ise tek zarf ve tek sandık uygulamasının yeninde gözden geçirilmesi yönünde. İki seçimin aynı anda yapılması durumunda belediye başkanlığı ile muhtarlık seçimleri için ayrı sandıklar kurulması da öneriler arasında yer alıyor. AK Parti’nin istişare kampında da geçersiz oyların azaltılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği öğrenildi. 

 

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