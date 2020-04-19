Muhtarın hastaları gizlediği mahallede vaka sayısı 44'e yükseldi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne giden bir kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine, mahallenin Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı anımsatıldı.

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin olduğu bilgisini gizleyen muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede başkalarının bulunduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri, mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 haneli 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlatıldı. Dün 200 kişiye yapılan corona virüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile mahalledeki Covid-19 taşıyan vaka sayı 44'e yükseldi. Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede vatandaşların testlerin alınmasına devam ediliyor. Yeni vakaların tedavilerine başlandı."

BÖLGE, SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA ÖZEL ÇALIŞMA ALANI İLAN EDİLDİ



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün gazetecilere yaptığı açıklamada mahallenin Sağlık Bakanlığı'nca, özel çalışma alanı ilan edildiğini söylemişti.