Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Muhtar çete kurdu arazilere el koydu

Muhtar çete kurdu arazilere el koydu

Muhtar çete kurdu arazilere el koydu

Liderliğini mahalle muhtarının yaptığı çete çökertildi. Şebekenin, sahte evrakla ele geçirdikleri arazileri ipotek ettirerek 3 milyon lira kredi çektiği belirlendi. 

SONER KAN

Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ve Karataş İlçeleri’ndeki tarım arazilerine sahte evraklarla el koyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adıyaman’dan Karataş’a gelen ve Dolapdere Mahallesi’nde hakimiyet kurarak muhtarlığı ele geçiren K. Ailesi’nin, mirasçıları tarafından bölünen verimli tarım arazilerini kendi üzerlerine geçirdiği, bu tarlaları ipotek ettirerek

3 milyon liralık kredi çekip vurgun yaptıkları belirlendi. Çetenin liderliğini de mahalle muhtarı Sadık K.’nın yaptığı tespit edildi.

AİLE BOYU GÖZALTI

22 Kasım’daki ‘Akbaba’ adlı operasyonda Sadık K. ile birlikte 2’si kadın 12 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında Sadık K.’nın kardeşleri Cumali, Fatih ve Hıdır K.’nın da bulunduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda da kredi çekmek için düzenlenen yaklaşık 400 belge ele geçirildi. Belgelerdeki imzaların sahte olduğu tespit edildi. 

MAL VARLIKLARINA TEDBİR  

Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulurken, banka hesapları da bloke edildi. Çetenin, 2’si ölü 74 kişiye ait 65 parsel tarım arazisini üzerine geçirdiği öğrenildi. 


Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Hazal Kaya taburcu oldu
Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı
<p>İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin olduğu sokakt

Eski İngiliz Ajanı Le Mesurier´in Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor

221 yıldır kazılan çukurun sırrı ne?