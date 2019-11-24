Muhtar çete kurdu arazilere el koydu

SONER KAN

Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ve Karataş İlçeleri’ndeki tarım arazilerine sahte evraklarla el koyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adıyaman’dan Karataş’a gelen ve Dolapdere Mahallesi’nde hakimiyet kurarak muhtarlığı ele geçiren K. Ailesi’nin, mirasçıları tarafından bölünen verimli tarım arazilerini kendi üzerlerine geçirdiği, bu tarlaları ipotek ettirerek

3 milyon liralık kredi çekip vurgun yaptıkları belirlendi. Çetenin liderliğini de mahalle muhtarı Sadık K.’nın yaptığı tespit edildi.

AİLE BOYU GÖZALTI

22 Kasım’daki ‘Akbaba’ adlı operasyonda Sadık K. ile birlikte 2’si kadın 12 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında Sadık K.’nın kardeşleri Cumali, Fatih ve Hıdır K.’nın da bulunduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda da kredi çekmek için düzenlenen yaklaşık 400 belge ele geçirildi. Belgelerdeki imzaların sahte olduğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulurken, banka hesapları da bloke edildi. Çetenin, 2’si ölü 74 kişiye ait 65 parsel tarım arazisini üzerine geçirdiği öğrenildi.