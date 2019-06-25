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  3. Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evi müzeye dönüştürülecek. Sivas Valisi Salih Ayhan: Gelen insanların, onun dünyasından, yaşanmışlığından, mücadelesinden, felsefesinden istifade etmesi lazım.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü evin, kısa sürede müzeye dönüştürüleceğini söyledi. Ayhan, merhum Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Elmalı köyündeki evini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile görüşen Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini belirtti. Ayhan, AA muhabirine açıklamada, evin restore edilerek kısa sürede vatandaşların ziyaretine açılacağını aktardı.

Yazıcıoğlu'nun önemli bir değer olduğunu vurgulayan Ayhan, "Rahmetlinin doğduğu, kimliğinin mayalandığı, bu ülke, bu millet için ümitler yeşerttiği topraktır burası. Dolayısıyla burada yaşanmışlık vardır, hikayeler vardır, bu millet adına vardır, burada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi. 

Evi çok güzel bir şekilde tanzim edeceklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bahçeyi düzenleyeceğiz, evi restore ettireceğiz. Gelen insanların onun dünyasından, yaşanmışlığından, mücadelesinden, felsefesinden istifade etmesi lazım. Bize düşen onun kimliğinin mayalandığı evi muhafaza ederek, günün şartlarına uygun bir şekilde tanzim ederek milletimizin istifadesine sunmaktı. Sivas'ın değeridir, bu milletin değeridir, mücadele adamıdır, dava adamıdır. O davada bizler de onun yetiştirdiği öğrenciler, kişiler, bu devlette görev alan biri olarak da inşallah en güzel şeyle tanzim edeceğiz. Layık olduğu bir şekilde de burasına akın akın insanlar gelecek ve buradan güzel bir şekilde istifade edecekler, ayrılacaklar."

Evin restorasyonu için ihale sürecinin başladığını aktaran Ayhan, çalışmaların 4 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ise Vali Salih Ayhan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ayhan ve Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, daha sonra şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya ile Yıldırım mezarlığındaki korgeneral Osman Fazıl Polat'ın mezarlarını ziyaret etti.

(AA)

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