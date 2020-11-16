Muharrem İnce'den 'ortak anayasa çalışması' açıklaması: İddia değil gerçek bu, benim haberim yoktu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, '1000 Günde Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. İnce, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIYDIM, HABERİM YOKTU"

İnce, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ortak anayasa hazırlığı iddialarıyla ilgili soruya da "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.