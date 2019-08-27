Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2019 Hicri yılbaşı ve Aşure günü tarihi

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 1. gününe sayılı günler kaldı. Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mekke’den Medine’ye hicret etmesi Müslüman alemi tarafından Hicri yılbaşı kabul edilir. Muharrem ayında çeşitli ibadetler edilir, hayırlar yapılır, aşure pişirilip dağıtılır. Müminler de ‘Aşure günü ne zaman?’ aramasını yapmaya başladı. Muharrem ayının 1’i ile 10’u arasında oruç tutmanın büyük sevabı vardır. Haberimiz içerisinden 2019 yılı Hicri yılbaşı (Muharrem ayı) tarihine ulaşabilirsiniz

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) 2019 yılında 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşure günü 9 Eylül Pazartesi başlıyor.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.

İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

- Kur'an-ı Kerim'de "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyrulmuştur. Bu yüzden Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletlidir.

- Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.

- Muharrem ayının ilk gecesinde ise tesbih namazı kılınır ve bu namazda “Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.” diyerek dua edilir.

- Muharrem ayının birinci gününde 1000 kere İhlas suresi okunduğunda kişinin kul hakları af olacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır.