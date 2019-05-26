Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan depremsaat 15.07 sıralarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yayla köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

15.00'da ise 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. 15.02'd2 ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.