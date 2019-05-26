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  3. Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika... Muğla'nın Yatağan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde saat 15.07'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Yatağan ve Muğla Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 15.1 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan depremsaat 15.07 sıralarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yayla köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

15.00'da ise 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. 15.02'd2 ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.

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