Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Muğla'daki orman yangını söndürüldü, 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü, 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü, 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangın söndürüldü. Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen yeniden yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçi katıldı. Havanın aydınlanmasıyla 3 yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Arazinin sarp ve rüzgarın etkili olması nedeniyle ekipler alevlere müdahalede güçlük çekti. Palamutbükü Camisi'nden, söndürme çalışmalarına yardımcı olunması için yapılan anonsun ardından bölge sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>Bugün sizlere magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir kahvaltı tarifi hazırladık. Pancarlı

Pancarlı Burger Tarifi | #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son dakika transfer haberleri (30 Haziran)

Düşündüğünüzden daha büyük nesneler ve canlılar