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  3. Muğla'da ele geçirildi! Tam 290 parça...

Muğla'da ele geçirildi! Tam 290 parça...

Muğla'da ele geçirildi! Tam 290 parça...

Son Dakika Haberleri.. Muğla'nın Ula ilçesinde, üzerlerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan S.F.A. ve Y.E'nin üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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