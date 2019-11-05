Muğla'da deprem mi oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

Muğla'da deprem mi oldu? sorusu depremi hissedenler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Depremlerin çok sık meydana gelmesinden dolayı son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre Muğla Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..

SON DAKİKA.. MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 06:50'de yerin 5 kilometre derinliğinde büyüklüğü 3,6 olan bir deprem meydana geldi. Hemen ardından Muğla'nın bir deprem de Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi.3.2 büyüklüğünde olduğu açıklanan depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.