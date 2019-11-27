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  3. Muğla'da dehşet kaza! Otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Muğla'da dehşet kaza! Otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Muğla'da dehşet kaza! Otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Gürcistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Kayhan A. idaresindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini kayalıklarda buldu.

Modzmanashvili'nin cesedi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 20 metreden yukarı taşınarak otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)


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