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Muğla'da aranan 27 şüpheli yakalandı

Muğla'da aranan 27 şüpheli yakalandı

Muğla genelinde jandarma tarafından yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.00 ile 22.00 arasında, il genelindeki mermer ocakları, taş ocakları, fabrika, inşaat firmalarına ait şantiyeler, otel, motel, pansiyon, lokanta ve kafeteryalarda denetim yaptı. 3 köpek timi ve 13 kadın astsubayın da katıldığı denetimde, toplam 424 personel görev yaptı. 235 mermer ve taş ocağı ile inşaat şantiyesi, 479 günübirlik kiralanan yer, 515 apart daire ve 257 motelin kontrol edildiği denetimde, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)

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