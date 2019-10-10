Müebbetlik sömürge savcıları

Paralel Yapı'nın Selam Tevhid kumpasında görev alan şüpheli 54 hakim ve savcıya ağır suçlamalar yöneltildi. Haklarında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 67 yıla kadar hapis istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılarına dikkat çekilen yargı mensupları Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Sadrettin Sarıkaya, Gülen'in internette yayımlanan sohbetinde kaçmaları için verdiği mesaj üzerine firar etti. Yargı mensuplarının davası Yargıtay'da görülecek. İşte 3149 sayfalık iddianameden özet detaylar:

KARA PROPAGANDA

- Savcı, hakim ve polisler, ihanet soruşturmaları yürütürken, Mehmet Baransu, Ekrem Dumanlı ve Gültekin Avcı gibi örgütün medya ayağında yer alan isimlere sızdırılan bilgi ve belgelerle kara propaganda yapıldı.

DİNLEME MERKEZİ GASTONİA

- Eylemler bütün olarak değerlendirildiğinde; şüpheliler yaklaşık 40 yıllık süreç içinde, yerli ve yabancı işbirlikçilerle birlikte, Türkiye devletini, müstemleke (sömürge) haline getirme amaçlı, planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası oldu.

- Örgüt, usulsüz dinlemeler için 3 yer kullandı. Merkez, ABD'de Gastonia'ydı. ilk IP adresinin ağı İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ikinci katını, ikinci IP adresinin ağı ise aynı binanın dördüncü katını gösterdi.

- Şüpheliler ABD, İspanya, Almanya, Avusturya, Britanya, Sudan ve Fransa'da bulunan ve irtibatlı oldukları örgütün üst düzey yöneticileri ve yargı imamıyla doğrudan ya da kurye yoluyla görüştü. Örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden şüphelilerin yurtdışı kaynaklı telefon görüşmeleri HTS kayıtlarına detaylarıyla yansıdı. Bu kayıtlara göre; örgüt üyesi olmakla suçlanan 54 hakim ve savcı, en çok ABD'deki Fetullah Gülen'in en yakınındaki üst düzey kişilerle görüştü.

- İspanya'yla 46 hakim ve savcı çok yoğun bir şekilde görüştü. Mehmet Ekinci 149 görüşmeyle başı çekti. Britanya Hint Okyanusu toprakları kaynaklı ve kime ait olduğu bilinmeyen numarayla 5 hakim ve savcı doğrudan görüştü.

- Gülen, kendisine bağlı savcılara 20 Aralık 2015'te "herkul.org" sitesinde yayımlanan sohbetinde "Bir yerde Nemrutlar üzerinize geldiği zaman oradan çıkıp gidebilirsiniz" diyerek kaçmaları için mesaj verdi. Öz, Kara, Akkaş ve Sarıkaya gibi savcılar, bu talimat üzerine yurt dışına kaçtı. Kaynak: Sabah